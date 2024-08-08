ارتفاع درجة حرارة مياه الحاجز المرجاني العظيم لأعلى معدلاتها منذ 400 عام

المصدر: وام

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أعلن باحثون أستراليون، اليوم، ارتفاع درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه إلى أعلى مستوياتها منذ 400 عام ما يهدد أكبر شعاب مرجانية في العالم.

وجمع الباحثون عينات من الشعاب المرجانية وعكفوا على دراستها لقياس درجات الحرارة إضافة إلى استخدام بيانات السفن والأقمار الصناعية التي تعود إلى نحو 100 عام.

وخلص الباحثون إلى أن درجات حرارة المحيط التي كانت مستقرة لقرون عدة، بدأت في الارتفاع من عام 1900 نتيجة لتأثير الأنشطة البشرية، ومن عام 1960 إلى عام 2024 لاحظ الباحثون زيادة سنوية متوسطة في درجات الحرارة.. بدءاً من شهر يناير إلى مارس بمقدار 0.12 درجة مئوية (0.22 درجة فهرنهايت).

يُعدّ الحاجز المرجاني العظيم الممتد لـ2300 كيلومتر على طول ساحل كوينزلاند أكبر بنية حية في العالم ويضم تنوّعاً بيولوجياً غنياً جداً مع أكثر من 600 نوع من المرجان و1625 نوعاً من الأسماك.

وترجع ظاهرة نفوق المرجان والتي تنعكس من خلال تغيّر لونه إلى ارتفاع درجة حرارة الماء ما يؤدي إلى هجرة الطحالب التكافلية التي تعطي المرجان لونه الزاهي، وفي حال استمرّ الارتفاع في درجات الحرارة يتحوّل المرجان إلى اللون الأبيض وينفق.