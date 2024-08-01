النمسا تسجل درجات حرارة قياسية في شهر يوليو

المصدر: وام

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سجلت النمسا درجات حرارة مرتفعة قياسية في شهر يوليو الماضي، حيث تسببت موجات الحر في تسجيل شهر يوليو الأكثر دفئاً في التاريخ بجنوب شرق البلاد، والثالث على مستوى النمسا في تاريخ قياسات درجات الحرارة منذ 257 عاماً.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية بأن شهر يوليو الماضي كان الأكثر سخونة بمتوسط درجتين مئويتين، موضحة أن درجات الحرارة المرتفعة حدثت بسبب نشاط الضغط المنخفض في غرب وشمال غرب أوروبا، الأمر الذي أدى إلى تفاعل الحرارة الشديدة والعواصف الرعدية القوية في منطقة جبال الألب.

وأوضح كريستوف ماتيلا، خبير الأرصاد الجوية أن مدينة "كلاغنفورت" عاصمة ولاية "كارنتن" النمساوية، شهدت تسجيل أطول موجة حر، منذ بدء القياسات في عام 1950، استمرت 11 يوماً حاراً على التوالي، موضحاً أن أكبر ارتفاعات في درجات الحرارة حدثت في الجنوب الشرقي وشرق النمسا، حيث تراوحت الارتفاعات ما بين 2.5 و3 درجات مئوية، وبلغت درجة الحرارة 36.3 درجة مئوية في ولاية "بورغنلاند" الجنوبية.