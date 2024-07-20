هل يعيش الإنسان يوماً ما داخل كهوف تحت سطح القمر؟

المصدر: د ب ا

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سار رواد فضاء وكالة علوم الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) على سطح القمر بالفعل خلال مهمة أبولو الفضائية، وسوف يقومون بذلك مرة أخرى في غضون سنوات قليلة في إطار برنامج أرتميس الذي تقوم به وكالة ناسا لاستكشاف القمر.

ولكن الآن ظهرت دلائل تؤكد أن زوار القمر قد يتمكنون يوما من استكشافه من الداخل بل ويعيشون ويعملون في باطنه. وفي إطار دراسة جديدة نشرتها الدورية العلمية Nature Astronomy المتخصصة في علوم الفضاء، توصل فريق دولي من الباحثين تحت إشراف أساتذة من جامعة ترينتو الإيطالية إلى أن هناك بالفعل شبكة من الأنفاق تمتد تحت سطح القمر. وقد طرح رواد فضاء قبل أكثر من خمسين عاما نظريات عن وجود كهوف تحت سطح القمر، ولكن حقيقة هذه الكهوف ظلت مثار نقاش وبحث علمي لفترة طويلة.

وفي عام 2009، اكتشف علماء الفضاء وجود فوهة عميقة في سطح القمر، مما يعزز فرضية أن هذه الأنفاق التي اختلف العلماء بشأنها لسنوات طويلة ربما تكون قد تشكلت عندما انخفضت برودة الحمم البركانية تحت سطح القمر، وبالتالي قد تكون هذه الفوهة مدخلا لشبكة ممتدة عميقة من الكهوف القمرية.

وجدير بالذكر أن مثل هذ النوعية من الأنفاق التي تتكون جراء تدفق الحمم لها مثيل بالفعل على كوكب الأرض، حيث تم رصدها بالفعل في مناطق تشهد أنشطة بركانية مثل منطقة جيجو في أيسلندا، وقرب الصدع الأفريقي الشرقي، حيث يصل طولها إلى ميل أو ميلين على الأكثر، وقد تم رصد نفق مماثل يحمل اسم "كازومورا" في جزيرة هاواي ويصل طوله إلى أربعين ميلا على الأقل ويبلغ قطره في بعض الأجزاء إلى 65 قدما، فضلا عن شبكة الأنابيب الناجمة عن الحمم البركانية في ولاية كوينزلاند بأستراليا التي يزيد طولها عن 100 ميل. ويقول الخبراء إنه عندما تنشط البراكين على سطح القمر، فإن تأثيرها يكون مختلفا في ضوء البيئة القمرية القاسية، حيث إن تدفق الحمم في درجات حرارة شديدة البرودة، لاسيما في ساعات الليلة الطويلة على سطح القمر، سوف يجعلها تبرد بسرعة فائقة مما يساعد في تكون الكهوف والأنابيب البركانية بسرعة أكبر.

وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تحليل الصور الرادارية، استعرض الخبراء الصور التي تم التقاطها لتلك الفوهة التي تم رصدها في منطقة "ماري ترانكيليتاتايس" على سطح القمر عام 2010 بواسطة أجهزة متخصصة على متن المسبار المداري لاستكشاف القمر التابع لوكالة ناسا. وبناء على الملاحظات الخاصة بانعكاسات الإشارات الرادارية، تأكد لدى الباحثين أنهم اكتشفوا بالفعل فوهة تصلح لمرور رواد الفضاء من خلالها.

ويقول الباحث ليوناردو كارير من جامعة ترينتو: "بفضل تحليل البيانات، استطعنا بناء نموذج تصوري لشكل المدخل، وبناء على تفسير هذه الملاحظات، فإن هذه الفتحة على الأرجح هي مدخل أنبوب حمم فارغ من الداخل". وبحسب بيان أصدره ويس باترسون المتخصص في تحليل الصور الرادرية من مختبر جون هوبكنز للفيزياء التطبيقية، فإن هذه الدراسة تظهر كيفية استخدام البيانات الرادرية بأشكال جديدة ومبتكرة فضلا عن أهميتها في "مواصلة جمع المعلومات والبيانات عن سطح القمر عن طريق وسائل التصوير عن بعد".

ورغم أن الأفكار والخطط المبدئية بشأن استيطان سطح القمر بشكل دائم كانت تعتمد في الأساس على بناء قواعد سطحية يقيم فيها رواد الفضاء أو البشر بشكل عام، فإن الرؤية المستقبلية التي تهدف للحفاظ على صحة الانسان على سطح القمر على امتداد فترات زمنية طويلة ربما تتطلب في حقيقة الأمر الانتقال إلى شبكة الأنفاق تحت السطح مثل تلك التي تم رصدها في منطقة ماري ترانكيليتاتيس. وقد سلط المسبار القمري الياباني "سليم" الضوء مؤخرا على أن بيئة الحياة على سطح القمر قاسية للغاية حتى بالنسبة للآلات والماكينات.

ومن المعروف أن درجات الحرارة على سطح القمر في ساعات النهار قد تصل إلى 260 درجة فهرنهايت، في حين أن الحرارة في ليالي القمر التي يمكن أن تمتد على مدار أسبوعين تتراجع لتصل إلى سالب 280 درجة فهرنهايت، وفي الوقت ذاته، فإن معدلات موجات الأشعة الشمسية والكونية التي تقصف سطح القمر بشكل عام تزيد بواقع 150 ضعفا عن المعدلات التي يتعرض لها الانسان في المعتاد على الأرض.

وبالنظر إلى احتمالات تعرض القمر حتى وقتنا هذا لضربات النيازك، فإن استيطان البشر للأنفاق تحت سطح القمر ربما يكون الخيار الأمثل لمن يريد أن يقضي فترة إقامة مطولة في باطن القمر أو على سطحه. وبحسب الموقع الإلكتروني "بيولار ساينس" المتخصص في الأبحاث العلمية، فإنه بالرغم من أن درجات الحرارة لن تكون مناسبة داخل هذه الانفاق، فإن البقاء في باطن القمر قد يكفل الحماية من التعرض للإشعاع وضربات الاجسام الفضائية.

ويطرح الباحثون أيضا إمكانية استخدام مثل هذه الانفاق يوما في التنقيب عن الموارد القمرية مثل المعادن والمواد النادرة، وكذلك البحث عن مخزونات الثلج التي قد تتواجد تحت سطح القمر، حيث إن التوصل إلى مثل هذه الاكتشافات قد يخفض بشكل كبير من التكلفة والمتطلبات اللوجستية اللازمة لنقل مواد مماثلة بديلة من الأرض.