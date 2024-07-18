علماء يرصدون 5 توهجات قوية على الشمس يوليو الجاري

المصدر: وام

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أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية الروسي أن العلماء رصدوا يوم 14 يوليو الجاري خمسة توهجات قوية على الشمس، أحدها من فئة Х العليا، بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية اليوم.

وجاء في بيان المعهد أن التوهج استمر لمدة 29 دقيقة في نطاق الأشعة السينية في مجموعة البقع الشمسية 3738 (S12W39)" مشيرا إلى حدوث توهجات شمسية من فئة М5.0, М2.7, М1.7، ومن فئة М3.0".

ويشير العلماء إلى أنه بعد هذه التوهجات، كان مستوى تأثير الأشعة السينية الشمسية على الغلاف الأيوني للأرض، وفقا لبيانات الطقس الفضائي، عند مستوى R3 (قوي) على مقياس من خمسة مؤشرات، حيث الأعلى هو R5 (شديد).

تجدر الإشارة إلى أن التوهجات الشمسية تقسم استناداً لقوة إشعاع الأشعة السينية إلى خمس فئات A وB وC وM وX.