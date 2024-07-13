الكشف عن أول صندوق بريد يحمل رمز الملك تشارلز

المصدر: (لندن - رويترز)

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شهد أمس الكشف عن أول صندوق بريد عمودي أحمر يحمل رمز الملك تشارلز، في استمرار لتقليد يعود تاريخه إلى ما يقرب من 175 عاماً.

وتم تثبيت الصندوق الجديد في شارع هاي ستريت في منطقة جريت كامبورن بوسط إنجلترا، وسيكون أطفال من مدرسة المنطقة أول من يرسل رسائل للملك عن اهتمامهم بالبيئة. ويحمل صندوق البريد رمز الملك الذي يظهر على المباني الحكومية ويتكون من الحرفين سي وآر وهما الحرفان الأوليان من اسم تشارلز وكلمة ريكس، وهي كلمة ملك باللغة اللاتينية، مع رسم للتاج.

الصناديق الحمراء واحدة من أشهر العلامات التي تميز بريطانيا، وتظهر على عدد لا يحصى من البطاقات البريدية، ويوجد نحو 115 ألفاً منها في أنحاء البلاد. ورغم تركيب صناديق جديدة منذ أن خلف الملك تشارلز ملكاً والدته، ظلت الصناديق التي كانت في المخزون تحمل رمز الملكة الراحلة.