حفلات الزفاف في الهند .. منجم ذهب بقيمة 130 مليار دولار

المصدر: البيان

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أظهر تقرير أن الهنود ينفقون على حفلات الزفاف ضعف ما ينفقونه على التعليم، حيث حدث تحول ملحوظ في حجم مثل هذه الاحتفالات في السنوات الأخيرة، وفقًا لمراقبي الصناعة.

ويبلغ حجم قطاع حفلات الزفاف في الهند 130 مليار دولار أمريكي سنويا وهو محرك هائل للنشاط الاقتصادي، وفقا لتقرير سوقي صدر مؤخرا عن شركة الوساطة وأبحاث الاستثمار جيفريز.

وتقيم الهند سنويا عدداً من حفلات الزفاف يفوق أي دولة أخرى، حيث يتراوح عدد حفلات الزفاف في الهند بين 8 و10 ملايين حفل ــ أو ما يقرب من 25% من إجمالي حفلات الزفاف في العالم، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وتبلغ قيمة صناعة الزفاف في الهند حوالي ضعف نظيرتها في الولايات المتحدة، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير أنه "بالرغم من أن الهنود مجتمع يهتم بالقيم، فإنهم يحبون الإنفاق على حفلات الزفاف، وهو ما قد يكون غير متناسب مع مستوى دخلهم أو ثروتهم. وهذا بغض النظر عن الطبقات الاقتصادية".

وقال التقرير "إن متوسط الإنفاق على حفل الزفاف الذي يبلغ 15 ألف دولار أمريكي هو مضاعف لدخل الفرد أو الأسرة. ومن المثير للاهتمام أن الزوجين الهنديين المتوسطين ينفقان على حفلات الزفاف ضعف ما ينفقانه على التعليم (من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى التخرج)، في تناقض حاد مع بلدان مثل الولايات المتحدة، حيث يقل الإنفاق على حفلات الزفاف عن نصف الإنفاق على التعليم".

ومن المرجح أن يكون إجمالي الإنفاق قد تضخم بسبب حفلات زفاف أثرياء الهند، ومن بينهم أنانت أمباني، سليل أغنى عائلة في آسيا، وزوجته المستقبلية راديكا ميرشانت، حيث ذكرت تقديرات أنهما أنفقا ما بين 100 مليون دولار و200 مليون دولار على احتفالات ما قبل الزفاف، ومن المرجح أن يكون الحدث الذي سيقام في الثاني عشر من يوليو بحضور نجوم عالميين هو أغلى حفل زفاف على الإطلاق في الهند، وفقًا لمراقبي الصناعة.

وأبدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اهتمامه بهذه الصناعة المربحة من خلال دعوة الأزواج الهنود إلى إقامة حفلات زفافهم في البلاد.

في يناير، أطلق مودي حملة "الأربعاء في الهند"، على غرار مبادرته السابقة "صنع في الهند" والتي تهدف إلى تشجيع المزيد من الشركات على تصنيع منتجاتها في البلاد.

وقال مودي في مناسبة عامة: "هل من المناسب عقد الزواج في الخارج؟ ألا يمكن عقد الزواج في بلدنا؟ كم من ثروات الهند تذهب إلى الخارج؟ يجب أن تخلقوا بيئة لا يدخل فيها مرض الزواج في الخارج إلى مجتمعكم. أود أن أقول "تزوج في الهند"، مثل "صنع في الهند".

صناعة مزدهرة

تقام حفلات الزفاف في الهند في أغلب الأحيان في أيام تعتبر ميمونة وفقًا للتقويم القمري الهندوسي. وعادةً ما تمتد مواسم حفلات الزفاف من منتصف مارس إلى أبريل، ثم من يوليو إلى سبتمبر.

عادة ما تستمر حفلات الزفاف الهندية لعدة أيام، حيث تتحمل عائلة العروس النفقات تقليديا.

ومع ذلك، مع تزايد إسراف حفلات الزفاف، أصبحت الأسر من كلا الجانبين أكثر استعدادا لتقاسم التكلفة، حسبما يقول مراقبو الصناعة.

قال ميهك ساجار، المؤسس المشارك لشركة WedMeGood، وهي سوق زفاف "نشهد انخفاضًا في عدد الضيوف مقارنة بفترة ما قبل كوفيد-19. لكن الإنفاق لا يتقلص، مما يشير إلى أن الناس يدفعون المزيد مقابل كل ضيف مع المزيد من المميزات الفاخرة بدلاً من دعوة 1000 شخص إلى حفل زفافهم".

وأضاف ساجار: "يقدر جيل الجديد الأشياء المادية، وبالتالي تتحول حفلات الزفاف إلى مناسبات تقدم تجارب فريدة للضيوف، سواء بدأوا بجلسة صنع كوكتيل، أو مباراة كريكيت، أو حفلة على متن يخت".

تبدو آفاق صناعة حفلات الزفاف في البلاد مشرقة بالنظر إلى أن 600 مليون هندي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا. ومن المتوقع أن يُعقد ما يقرب من 400 مليون حفل زفاف في الهند خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وفقًا لتقرير صناعي.

وأكد ساجار أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الإنفاق على حفلات الزفاف في السنوات الأخيرة.

يختار الأزواج موضوعات أكثر تفصيلاً مثل الاحتفالات الصديقة للبيئة والخلفيات الغريبة والغرف الفاخرة، كما يستأجرون المزيد من المتخصصين في الطهي والترفيه، مثل الطهاة المشاهير والفنانين الشعبيين، لحضور حفلات زفافهم والعمل فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تظل المجوهرات الثمينة والهدايا الفخمة الأخرى عناصر لا غنى عنها في العديد من حفلات الزفاف الهندية.

وقال فيكرام ساجار رافي، نائب الرئيس ورئيس الأعمال في خدمة مهتمة بخدمات الزواج: "في المتوسط، ينفق الأزواج حوالي 1.2 مليون روبية لكل حفل زفاف، وهو ما يتجاوز نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الأسرة في البلاد".

وقال "تختار العائلات في هذه الأيام غالبًا الفخامة والإسراف، مع أماكن فاخرة، وأزياء مصممة، وديكورات متقنة، وتصوير سينمائي وتصوير فيديو، وإطلالات مكياج رائعة، ومطاعم متقنة، على الرغم من تباين مستويات الدخل، تظل نفقات الزفاف مرتفعة. ومع استمرار ارتفاع دخول الأسر في الهند، من المتوقع أن تزيد نفقات الزفاف، وربما بشكل غير متناسب في بعض الحالات".

ويقول مراقبو الصناعة والمجتمع إن المشاركة الوثيقة للعائلات في حفلات الزفاف هي العامل الرئيسي في ارتفاع التكاليف.

قالت تشاناما كامبارا، الأستاذة المساعدة في معهد التغيير الاجتماعي والاقتصادي في بنغالورو: "يجتمع كل أفراد الأسرة والأقارب معًا لحضور حفل الزفاف. فمنذ لحظة البحث عن العروس وحتى حفل الاستقبال، تشارك الأسرة بشكل نشط".

وأضافت كامبارا أن حفل الزفاف يعتبر ناجحاً في نظر الأسر قياساً على الهدايا التي تلقوها، وخلال حفل الزفاف، يجب أن يتم التعامل معهم بشكل جيد وتقديم هدايا ثمينة حتى لا يتحدثوا بسوء عن المضيف، في كثير من الأحيان، سوف يصدرون انتقادات شديدة على الحدث بأكمله، وهو ما يفضل والدا العروس أو العريس تجنبه.