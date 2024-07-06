درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة على مدار 15 شهراً

المصدر: البيان

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سجلت المحيطات أرقاما قياسية جديدة لدرجات الحرارة على مدار أكثر من 15 شهرا وكانت دافئة بشكل استثنائي منذ مارس من العام الماضي.

فقد سجلت أسطح البحار منذ ذلك الحين يوميا أعلى قيمة لها منذ بدء القياسات قبل حوالي 40 عاما وعادة ما يكون ذلك بفارق كبير عن الرقم القياسي اليومي السابق.. وحتى الآن لا تزال درجة الحرارة أعلى بكثير من المتوسط في الأعوام من 1982 إلى 2011.

ويعتقد أن الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري وراء هذه الزيادة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية /د ب ا/ أنه وفقا للخبراء فإن أكثر من 90% من تأثير الحرارة الناتج عن هذا النشاط تمتصه المحيطات.