مركز الفلك الدولي: الأحد 7 يوليو رأس السنة الهجرية

المصدر: البيان

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تتحري العديد من الدول هلال شهر محرم مساء هذا اليوم الجمعة 05 يوليو، ورؤية الهلال اليوم مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، والخارطة الأولى تبين مدى إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي على حسابه في منصة إكس.

وأكد المركز أن الخارطة الثانية تبين مدى إمكانية رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم غد السبت 06 يوليو، ورؤية الهلال صعبة من المنطقة العربية، إذ إنها تتراوح ما بين ممكنة بمساعدة المنظار أو التلسكوب في شرق العالم العربي إلى ممكنة بصعوبة بالعين المجردة في غربه.

وأشار المركز إلى أن الصورة المرفقة هي لهلال آخر الشهر (ذو الحجة) صباح هذا اليوم الجمعة 05 يوليو، وذلك من مرصد الختم الفلكي من صحراء أبوظبي، ويظهر فيها الهلال بصعوبة.