اكتشاف خصائص فريدة لمعدن الغاليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء جامعة أوكلاند جوانب جديدة من بنية الغاليوم وسلوكه، بعد مرور ما يقرب من 150 عاماً على اكتشافه، حيث اكتشفوا سلوكاً مدهشاً على المستوى الذري.

ويشكل الغاليوم أزواجاً من الذرات تسمى الثنائيات، على عكس المعادن الأخرى، وتتشارك ذرات الغاليوم الإلكترونات من خلال روابط تساهمية، وهو أمر غير شائع بالنسبة للمعادن، لذلك وجدت الدراسة أن هذه الروابط تختفي عند نقطة الانصهار، لكنها تعود للظهور عند درجات حرارة أعلى.

وتشير الدراسة إلى أنَّ نقطة انصهار الغاليوم المنخفضة قد تكون بسبب زيادة كبيرة في الإنتروبيا، أو الاضطراب، عندما تختفي الروابط، ويعد هذا الفهم الجديد لسلوك الغاليوم عند درجات حرارة مختلفة أمراً ضرورياً للتقدم في تكنولوجيا النانو.