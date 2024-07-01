الحرارة تقترب من 50 درجة في تونس

المصدر: د ب ا

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ناهزت درجات الحرارة في تونس اليوم الاثنين، 50 درجة في أقصاها، وتجاوزت درجات الحرارة في أغلب الولايات التونسية 40 درجة اليوم وبلغت 46 درجة في ولايات الكاف والقيروان وقبلي عند منتصف النهار، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتعد ولايات الجنوب الأكثر حرارة حيث شهدت ولاية مدنين درجة حرارة قصوى عند 49 درجة خلال فترة الظهر.

وكان معهد الرصد الجوي أصدر "درجة انذار كبيرة" تحسبا لضربات شمس بسبب الحر الشديد.

وأعلنت الحماية المدنية أن وحداتها قامت بـ87 تدخلا خلال 24 ساعة الأخيرة، لإطفاء حرائق اندلعت في مناطق بأنحاء البلاد.

ومثل المواسم السابقة، تعاني تونس من آثار واضحة للتغير المناخي مع ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار لفترات طويلة ما أدى إلى تقلص المخزونات المائية في السدود الى مستوى الثلث من إجمالي طاقة استيعابها.

وتشهد بعض الولايات انقطاعات متكررة لعدة ساعات في شبكة توزيع مياه الشرب التي تسيرها شركة مملوكة للدولة.