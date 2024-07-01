في تكرار لحادثة سابقة... خيول عسكرية جامحة في شوارع لندن

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت القوات المسلحة البريطانية أن ثلاثة خيول جمحت في شوارع وسط لندن اليوم الاثنين بعد إصابة أحدها بالذعر بسبب حافلة وطرح جوادان آخران راكبيهما أرضا.

وقال الجيش إن أحد الخيول أصيب بجروح طفيفة لكنه لم يتطلب مزيدا من العلاج ولم يصب أي من الجنود بأذى.

يذكر هذا المشهد يذكر بحادثة هروب خمسة خيول في أبريل وإصابة اثنين بجروح خطيرة لكنه كان أقل فوضوية.

وقع الحادث يوم الاثنين بينما كان خمسة جنود من فوج الفرسان الملكي يجرون تدريبات روتينية بستة خيول.

فزع حصان دون راكب كان يقوده بينما طرح جوادان آخران راكبيهما أرضا وفرا.

تمكن الجنود من السيطرة على أحد الخيول بعد مسافة قصيرة لكن اثنين آخرين وصلا إلى جسر فوكسهول على بعد حوالي 2.5 كيلومتر.

ولم يشارك أي من الخيول التي جمحت في حادث أبريل.