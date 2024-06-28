«الفضاء الوطنية الصينية» تعلن نجاح تسليم 1935.3 جم من عينات القمر

المصدر: وام

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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الجمعة، عن تسليم عينات من تربة القمر جُمعت خلال مهمة "تشانغ آه-6" إلى الأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة بكين.

وبلغت كتلة العينات التي جمعتها المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" 1935.3 جم، وذلك بعد هبوطها بنجاح على الجانب البعيد من القمر، وفقا لمجموعة الصين للإعلام.

وسيتولى الباحثون في مختبر عينات القمر التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مهمة تخزين ومعالجة العينات القمرية، تمهيدًا لبدء الأبحاث العلمية عليها.

ويُعدّ هذا الإنجاز خطوةً هامةً في برنامج الصين لاستكشاف القمر، حيث تمثّل هذه العينات مصدراً قيّماً لفهم طبيعة الجانب البعيد من القمر وتاريخه الجيولوجي.