مزاد في كاليفورنيا على فساتين وقطع مختلفة للأميرة ديانا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيتمكن محبو الأميرة ديانا من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاما على وفاتها، مع مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابسها وإكسسواراتها يقام الخميس في كاليفورنيا.

وستعرض دار مزادات جولينز خصوصاً فستانين في بيفرلي هيلز، يُقدّر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف.

الأول هو فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية "ذي فانتوم أوف ذي أوبرا" The Phantom of the Opera الاستعراضية في لندن. والثاني، فستان من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.

وقالت غابرييلا شوارتز من دار جولينز للمزادات "لدينا بعض القطع الاستثنائية... قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقاً إلى أسلوبها".

ولا تزال أميرة ويلز بنظر كثر حول العالم أيقونة للموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

وأضافت شوارتز "لقد كانت تحبّ الموضة بحقّ. كان لديها حدس في الموضة. وكانت تفكر كثيراً في القطع التي ترتديها وبالمصممين".

وتابعت قائلة "إنها أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معاً".

وفي ديسمبر، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1,14 مليون دولار في مزاد آخر.

وتشمل المجموعة المعروضة الخميس حوالي خمسين قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات.

وسيتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخص أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.