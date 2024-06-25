تسليم مفاتيح الكعبة ومقام إبراهيم للسادن رقم 78

المصدر: البيان

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تسلم السادن الـ 78 الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي مفتاح الكعبة المشرفة.

ويأتي هذا خلفًا للشيخ الدكتور صالح الشيبي الذي توفي عن عمر يناهز 80 عاماً.

ويطلق مسمى السادن على الشخص الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة ويكون مسؤول عن جميع ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها، وغسلها، وتعطيرها بالطيب، وفتحها، وإغلاقها.

وجرت العادة بتسليم مفتاح الكعبة إلى الأكبر سنا في العائلة، وستكون أولى مهامه هي تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها غرة محرم.

وكان الشيخ صالح الشيبي، هو السادن السابع والسبعين والـ 109 منذ انطلاقها قبل 16 قرناً.