سلّم والداه بوفاته.. شاب فقير يلتقي أسرته الثرية بعد 33 عاماً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب زوجان صينيان، بصدمة مروعة بعدما اكتشفا أن ابنهما، الذي اعتقدا أنه توفي بعد وقت قصير من ولادته، على قيد الحياة وبصحة جيدة.

ونشأ تشانغ هواي يوان (33 عاما)، في قرية ريفية فقيرة في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، قبل أن يكتشف أنه تم تبنيه وأن والديه الحقيقيين كانا من الأثرياء في مقاطعة تشجيانغ في جنوب شرق الصين.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أخبر الأطباء والدي تشانغ أنه مات لأنه ولد قبل الأوان، لكنه في الواقع تم تسليمه إلى إحدى قريبات مدير المستشفى التي لم تكن قادرة على الإنجاب.

وتربى تشانغ على بعد حوالي 400 كيلومتر من مقاطعة تشجيانغ التي يعيش فيها والداه الحقيقيان، فيما كان الزوجان اللذان تبنياه في الخمسينيات من عمرهما وكان الأب معاقًا، لذلك عاش تشانغ ظروفاً مالية صعبة دفعته إلى ترك المدرسة في سن السابعة عشرة، ولم تخبره والدته بالتبني أنه ليس طفلهما، إلا بعد وفاة زوجها في عام 2023.

والتقى تشانغ أخيرا بوالديه الحقيقيين في مايو من هذا العام، بمساعدة الشرطة، وفي احتفال كبير أقيم في تشجيانغ 20 مايو الماضي، قدم لي شي جيه والد تشانغ الحقيقي، لابنه بطاقة مصرفية لحساب يحتوي على 1.2 مليون يوان (166 ألف دولار أمريكي).

وقال الأب: «كان عمر طفلتنا الأولى عاماً واحداً فقط عندما حملت زوجتي بطفلنا الثاني، وبما أن الطفلة الأولى ولدت بعملية قيصرية، وضعت زوجتي مولودها خلال الشهر السادس من الحمل بعملية قيصرية أيضا، لكن الأطباء أعلنوا وفاته بعد وقت قصير من ولادته».

وزار والدي تشانغ الحقيقين منزل ابنهما في تيانغين شرق الصين، حيث التقيا بزوجته وحفيدهما البالغ من العمر تسع سنوات.

وقال الأب عقب الزيارة: «عاش ابني المسكين أكثر من 30 عامًا دون أن يعرف تاريخ ميلاده، هذا العام، ستحتفل عائلتنا أخيرًا به معًا».