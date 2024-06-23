عائلة أمريكية تطالب «ناسا» بتعويض

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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طالبت عائلة أمريكية وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بتعويض قدره 80 ألف دولار عن أضرار سبَّبَها جسم فضائي اخترق سقف منزلها قبل بضعة أشهر، وفق ما أعلنت محامية الجمعة.

وفي التفاصيل أن جسماً يزن نحو 700 غرام سقط في 8 مارس 2024 على منزل أليخاندرو أوتيرو في إحدى مدن فلوريدا، ما أدى إلى إحداث ثقب في السقف والأرضية. وأكدت «ناسا» بعد تحليل للجسم أن مصدره شحنة بطاريات قديمة في محطة الفضاء الدولية، وهي نفايات تم إفراغها عام 2021 وأكدت الوكالة أنها ستعود إلى الأرض من دون التسبب «بأي خطر».

ولكن بدلاً من أن تتفكك، «بقيت» القطعة على حالها لدى عودتها إلى الغلاف الجوي، وفقاً للوكالة. ولم يكن أليخاندرو أوتيرو في المنزل لدى حصول الاصطدام، لكنّ نجله كان موجوداً. وأمام «ناسا» ستة أشهر لإعطاء ردّها على الطلب، بحسب المحامية.