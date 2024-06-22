6 عادات تكشف الشخص النرجسي .. من رسائله النصية

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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حذرت إحدى علماء النفس من بعض العلامات على الشخصية النرجسية يمكن الكشف عنها أثناء إرسال الرسائل النصية إليك.

وكشفت الدكتورة كيري ماكافوي، المتخصصة في مساعدة ضحايا سوء المعاملة، عن العلامات السبعة التي قد تتجاهلها والتي تظهر أن الشخص الذي تتعامل معه صاحب شخصية نرجسية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

يمكن أن تشمل هذه العلامات إرسال رسائل غير كاملة ومقلقة مع توقع رد فوري على رسالتهم النصية، في حين يتجاهل رسائل الآخرين وعدم الرد عليها فوراً.

تعمل الدكتورة ماكافوي كطبيبة نفسية منذ أكثر من 20 عامًا وتستخدم تجربتها الخاصة في الزواج من شخص نرجسي لمساعدة الضحايا على "استعادة ثقتهم وسيطرتهم على حياتهم".

النرجسية هي نوع من سمات الشخصية التي تشمل التفكير بشكل كبير في الذات، والحاجة إلى أن يكونوا مثاراً للإعجاب دائما، والاعتقاد أن الآخرين أقل شأنا منهم، والافتقار إلى التعاطف مع الآخرين.

يقال إن شركاء الأشخاص ذوي السمات النرجسية أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية نتيجة لعلاقتهم المسيئة عاطفياً.

1. يتوقع الرد فوراً

قد يتوقع منك النرجسي أن تترك كل شيء وترد على رسالته النصية، بغض النظر عما تفعله أو الوقت أو مكان وجودك.

وأشارت الدكتورة ماكافوي في مقطع فيديو على TikTok: وإذا لم تفعل ذلك، فإنهم يريدون معرفة ما إذا كنت مشغولًا بالفعل أم تدعي ذلك. وينتاب الشخص النرجسي إحساس بالأهمية الذاتية لنفسه، ويطالب بمعاملة خاصة من الآخرين لإظهار أنه مميز.

وتابعت: "إنهم يكرهون الانزعاج، وإذا لم يتلقوا ردًا سريعًا، فإنهم يسعون جاهدين للبقاء مسيطرين من خلال جعلك تشعر بالخجل أو الندم".

مثال على هذا النوع من النصوص يمكن أن يكون: "أريد أن أتحدث معك"، "أجب علي الآن"، و"ماذا تفعل وألا يمكنك الرد علي؟"

2. رسائل عاطفية جماعية

سيجد النرجسي بعض الرسائل العاطفية ثم يقوم بقصها ولصقها لمجموعة كاملة من الأشخاص - بما في ذلك الأصدقاء والأحباء القدامى- لنشر "حبه واهتمامه على نطاق واسع" حتى يتمكن من الحصول على نفس الشيء منهم.

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب إلى الحب المستمر والإعجاب والاهتمام ليشعروا بالأهمية، ولهذا السبب يرسلون رسائل نصية عاطفية إلى الأشخاص الذين يعرفون أنهم سيردون على هذه النوعية من.

3. مرتبطون بهواتفهم بشكل مفرط

يبدو أن النرجسيين مرتبطون بهواتفهم، "كما لو أنهم ولدوا بها"، وفقًا للدكتورة ماكافوي.

ويرجع ذلك إلى حاجتهم إلى الشعور بالأهمية من خلال الوصول الفوري إلى الرسائل النصية العاطفية للأشخاص الآخرين أو الإعجابات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين لديهم ميول أو خصائص نرجسية يكونون أكثر تعلقًا بأجهزتهم، وتحديدًا يستخدمونها للمرور على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

4. لا يستجيبون لرسائلك النصية فوراً

وحذرت الدكتورة ماكافوي من أنه عند إرسال رسالة نصية إلى شخص نرجسي، قد لا يتم التعامل مع الرسائل بنفس المستوى من الأولوية، مضيفًا أنه "قد يستغرق الأمر دقائق أو ساعات أو أياماً قبل أن يكلفوا أنفسهم عناء الرد".

قد يكون السبب هو أنهم بحاجة إلى الحفاظ على السيطرة والهيمنة على أي موقف، ومن خلال جعل صديقهم أو شريكهم ينتظر الرد، ويمكنهم تجنب الشعور بالضعف تجاه شخص آخر.

5. رسائل غير كاملة ومثيرة للقلق

ونبهت الدكتورة ماكافوي أن الشخص النرجسي قد "يرسل رسائل قصيرة مثيرة للقلق".

قد يرسل رسالة نصية تقول "كان الأمس ممتعًا، على الرغم من أنني أشعر بالصداع الآن. شكرًا" ويختفي تاركاً الطرف الآخر في حيرة من أمره في محاولة لتفسير مقصده.

من الأمثلة الأخرى أن يطلب منك الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع وبعد أن ترد بـ "نعم"، يتوقف عن الاستجابة.

6. إرسال نفس الرسالة باستمرار

يمكن أن تأتي الرسائل العاطفية بأي شكل، سواء كانت صورة من رحلة قمتما بها معًا، أو مقطع فيديو لكما تضحكان معًا، أو الأغنية المحببة لكما.

إنهم يريدون أن يبقوا في ذهنك ويحرصوا على عودتك إليهم حتى يكون لديهم يقين دائم من أنك لن تتركهم.