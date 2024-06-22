الهند.. إصابة 36 شخصاً جراء اصطدام حافلة بشجرة لتفادي جرار زراعي

المصدر: د ب ا

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أصيب 36 راكبا في حافلة جراء اصطدامها بشجرة في محاولة لتفادي الاصطدام بجرار زراعي في ولاية أوتار براديش، حسبما ذكرت الشرطة الهندية.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، عن الشرطة قولها اليوم السبت بأن الحافلة كانت تقل 50 شخصا عائدين من تدريب يوجا روحانية في ضاحية شاملي إلى مدينة لاخيمبور كيري بولاية أوتار براديش عندما وقع الحادث قرب قرية كاموا مساء أمس الجمعة.

وقال نيتين كومار نائب رئيس الشرطة أن الحافلة اصطدمت بجرار في محاولة لتفادي جرار زراعي، مما أسفر عن إصابة 36 راكبا.