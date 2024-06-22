البقعة الأكثر سخونة في العالم بدولة عربية.. معلومات مثيرة عن الأرض

المصدر: البيان

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من أكثر المناطق التي شهدت سخونة على الأرض إلى أعمق نقطة فيها وعمر الأرض نقدم لكم بعض المعلومات عن كوكبنا، الذي يدور حول الشمس بسرعة 67000 ميل في الساعة ويعد ثالث كواكب المجموعة الشمسية بعدًا عن الشمس بعد عطارد والزهرة، ويعتبر من أكبر الكواكب الأرضية وخامس أكبر الكواكب في النظام الشمسي، وذلك من حيث قطرها وكتلتها وكثافتها، ويُطلق على هذا الكوكب أيضًا اسم العالم.

وتعتبر الأرض مسكنًا لملايين الأنواع من الكائنات الحية، بما فيها الإنسان؛ وهي المكان الوحيد المعروف بوجود حياة عليه في الكون.

بعض المعلومات حول الأرض وفق موقع " لايف ساينس" بحسب "روسيا اليوم":

1. عمر الأرض مليارات السنين

يحسب الباحثون عمر كوكبنا من خلال تأريخ أقدم الصخور على الكوكب والنيازك المكتشفة على سطحه.

ويقدرون عمر الأرض بنحو 4.54 مليارات سنة، وفقا للمركز الوطني الأمريكي لتعليم العلوم.



2. الأرض معاد تدويرها

تحول "دورة الصخور الأرضية" الصخور النارية إلى رسوبية ثم متحولة، ثم تُعاد العملية مرة أخرى.

وتظهر الصهارة من أعماق الأرض وتتصلب لتشكل الصخور (الجزء الناري). وترفع العمليات التكتونية تلك الصخور إلى السطح، حيث يؤدي التآكل إلى تفتتها. ويتم ترسيب الفتات ودفنه، ليتحول إلى صخور رسوبية مثل الحجر الرملي نتيجة الضغط. وإذا دُفنت الصخور الرسوبية بشكل أعمق، فإنها "تنضج" وتتحول إلى صخور متحولة تحت الكثير من الضغط والحرارة.

وإذا علقت الصخور المتحولة في منطقة الاندساس، حيث تندفع قطعة من القشرة تحت أخرى، فقد تتحول مرة أخرى إلى صهارة.

3. تشيلي شهدت أكبر زلزال على الأرض

بلغت قوة أكبر زلزال في العالم 9.5 درجات، ووقع في بيو بيو، تشيلي 22 مايو 1960، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

4. البقعة الأكثر سخونة في ليبيا

تقع البقعة الأكثر سخونة على الأرض في العزيزية، ليبيا، حيث تكشف سجلات درجات الحرارة من محطات الطقس أنها وصلت إلى 57.8 درجة مئوية في 13 سبتمبر 1922، وفقا لمرصد الأرض التابع لناسا.

من المحتمل أن تكون هناك مواقع أكثر سخونة خارج شبكة محطات الأرصاد الجوية.

5. أبرد مكان على الأرض في القارة القطبية الجنوبية

يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى أقل من 73 درجة مئوية.

6. صواعد عملاقة

يمكن العثور على أكبر صواعد مؤكدة في العالم في كوبا في Cuevo San Martin Infierno، وفقا لمجلة Acta Carsologica.

7. هناك جاذبية غير متساوية

نظراً لكون الكرة الأرضية غير مثالية، فإن كتلتها موزعة بشكل غير متساو. والكتلة غير المستوية تعني جاذبية غير متساوية قليلا.

وتوجد إحدى شذوذات الجاذبية الغامضة في خليج هدسون في كندا، حيث يتمتع بجاذبية أقل من المناطق الأخرى، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن الأنهار الجليدية الذائبة الآن هي المسؤولة.

8. القطب المتأرجح

على مدى العشرين مليون سنة الماضية، استقر كوكبنا في نمط من الانعكاس القطبي كل 200 ألف إلى 300 ألف سنة تقريبا، وفقا لمجلة Nature. ومع ذلك، اعتبارا من عام 2012، مرت أكثر من ضعف هذه المدة منذ الانعكاس الأخير.

وتحدث هذه الانقلابات على مدى مئات أو آلاف السنين. وخلال هذه الفترة الطويلة، تبدأ الأقطاب المغناطيسية بالتحرك بعيدا عن المنطقة المحيطة بأقطاب الدوران (المحور الذي يدور حوله كوكبنا)، وينتهي بها الأمر في نهاية المطاف بالتبديل، وفقا لعلماء الفلك في جامعة كورنيل.



9. أطول جبل

يذهب لقب أطول جبل على الأرض ارتفاعا إما إلى جبل إيفرست أو مونا كيا.

وتُعرف قمة جبل إيفرست بأنها الأعلى فوق مستوى سطح البحر من قمة أي جبل آخر، حيث يبلغ ارتفاعها 8848 مترا تقريبا، وفقا للمجلة الهندية لتاريخ العلوم.

ومع ذلك، عند قياسه من قاعدته الحقيقية إلى القمة، يحصل مونا كيا على اللقب، حيث يبلغ طوله حوالي 17170 مترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

10. الأرض استقطبت قمرين في السابق!

ربما دار القمر الثاني الصغير حول الأرض قبل أن يصطدم بشكل كارثي بالقمر الآخر، وفقا لموقع Space.com.

وقال العلماء إن هذا الصدام العملاق قد يفسر سبب الاختلاف الكبير بين جانبي القمر الحالي.

11. الشعاب المرجانية هي أكبر الهياكل الحية

تدعم الشعاب المرجانية معظم الأنواع لكل وحدة مساحة في أي من النظم البيئية على كوكب الأرض، ما ينافس الغابات المطيرة. وتعد أكبر الهياكل الحية على الأرض، ويمكن رصدها من الفضاء، وفقا لـ NOAA.

12. خندق ماريانا "أعمق نقطة" على الأرض

وفقا لـ NOAA، فإن أعمق نقطة في قاع المحيط هي 11033 مترا تحت مستوى سطح البحر في خندق ماريانا. وتقع في غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية.

13. الأرض كانت أرجوانية

ربما كانت الحياة على الأرض في وقت مبكر أرجوانية تماما كما هي خضراء اليوم، وفقا لما قاله شيل داس سارما، عالم الوراثة الميكروبية في جامعة ميريلاند.

وقال إن الميكروبات القديمة ربما استخدمت جزيئا آخر غير الكلوروفيل لتسخير أشعة الشمس، وهو الجزيء الذي أعطى الكائنات الحية لونا بنفسجيا.

14. الأرض مغطاة بالغبار الكوني

ينجرف حوالي 100 طن من المواد الموجودة بين الكواكب (معظمها على شكل غبار) إلى سطح الأرض يوميا. ويتم إطلاق أصغر الجسيمات بواسطة المذنبات عندما يتبخر جليدها بالقرب من الشمس.

15. كان هناك قارة عظمى ذات يوم

يُعتقد أن قارات الأرض اصطدمت لتصبح قارات عملاقة، وانفصلت مرة أخرى عدة مرات خلال تاريخ الأرض. وأطلق على آخر قارة عظمى اسم "بانجيا"، والتي بدأت في التفكك منذ حوالي 200 مليون سنة.

وفي نهاية المطاف، تحركت الكتل الأرضية التي كانت تتألف من "بانجيا" لتشكّل التكوين الحالي للقارات.

16. المحيط الهادئ أكبر حوض على كوكبنا

يعد المحيط الهادئ إلى حد بعيد أكبر حوض على وجه الأرض، حيث يغطي مساحة تبلغ حوالي 163 مليون كم مربع، وفقا لـ NOAA.

17. ​​غرينلاند لديها أكبر مساحة مفتوحة

تتميز بأقل كثافة سكانية على الإطلاق على وجه الأرض. واعتبارا من عام 2016، كان يعيش 55847 شخصا في مساحة 2180000 كم مربع، وفقا لـ ScienceNordic.

وتتجمع معظم المستوطنات في غرينلاند على الساحل، لذا فإن هذه الكثافة السكانية المنخفضة مضللة إلى حد ما.

18. أتاكاما "المكان الأكثر جفافا" على وجه الأرض

تقع الصحراء غير القطبية الأكثر جفافا على وجه الأرض، بين تشيلي وبيرو، وفقا لمجلة Antonie van Leeuwenhoek. وفي وسط هذه الصحراء هناك أماكن لم تسجل فيها أمطار من قبل.