تخاطر بحياتها توسّلاً لنيل «الترند»

المصدر: (دبي - البيان)

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عرّضت فتاة من مدينة بيون الهندية حياتها للخطر من أجل الترند وتحقيق مشاهدات عالية، وتدلت من سطح مبنى مهجور على ارتفاع شاهق، وكانت وسيلة حمايتها الوحيدة «يد شاب» كان برفقتها، وثمة شابان آخران يوثقان هذه المغامرة المتهورة، وفق موقع «24».

بالفعل، تحقق هدف هؤلاء الشباب المتهورين حاصدين مشاهدات مرتفعة من الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل تحت عنوان: «من أجل التحقق من قوة القبضة، يخاطر الشباب بحياتهم عبر القيام بحركات بهلوانية في مبنى مهجور» في الهند. لكن الأصداء لم تكن إيجابية كما كانوا يتوقعون، إذ أثاروا استياءً واسعاً من قبل الكثير من المعلقين على الفيديو.

واعتبر أغلبهم أنهم خاطروا بحياتهم ثمناً لتصدرهم الترند، وهو أسلوب خطر اجتماعي لأنه يشجع المراهقين على القيام بسلوكيات متهورة.