علماء روس يرصدون توهجاً شمسياً قوياً

المصدر: وام

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رصد العلماء التابعون لمعهد الجيو فيزياء التطبيقية في موسكو توهجا شمسيا قويا صباح اليوم.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن تقرير صادر عن المعهد قوله إنه في تمام الساعة 02:16 من صباح اليوم بتوقيت موسكو تم رصد توهج شمسي قوي من المستوى (M5.8) استمر 20 دقيقة في منطقة البقع الشمسية رقم 3719".

كان مختبر علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد توقع في وقت سابق حدوث توهجات شمسية قوية بسبب تكون مركز نشط جديد على الشمس برقم 3713 بالقرب من المنطقة الكبيرة 3712.