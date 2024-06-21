المصدر: د ب ا

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أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي اليوم الجمعة، عن تسجيل 49 حالة وفاة في صفوف الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة.

وقال الوزير إن 44 تونسيا من بين الذين أدوا فريضة الحج عبر تأشيرات سياحية، توفوا حتى اليوم بينما سجلت البعثة الرسمية تسجيل خمس حالات وفاة.

وأشار الوزير في تصريحاته للإذاعة الوطنية التونسية لدى وصول أولى رحلات عودة الحجيج اليوم، إلى عدة عوامل أدت الى ارتفاع عدد الوفيات.

وأمس أشارت تقارير إلى تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة من عدة جنسيات، في موسم الحج هذا العام، أغلبهم لا يحملون تصاريح رسمية.