مقتل طيار وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تصادم طائرتين لرش المحاصيل بأمريكا

المصدر: ا ب

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أكد مسؤولون أن طائرتين لرش المحاصيل اصطدمتا بالقرب من مطار في جنوب ولاية أيداهو الأمريكية يوم الخميس وتحطمتا على الأرض، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين وإصابة الآخر بجروح تهدد حياته.

تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا. قال مكتب مأمور مقاطعة بوتي إن التصادم وقع في منطقة مغطاة بالعشب بالقرب من مطار أركو.

تقع أركو على بعد حوالي 70 ميلاً (113 كيلومترًا) غرب أيداهو فولز.

قال مكتب المأمور إنه تم إخطار المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية بالحادث وأن السبب قيد التحقيق.

وذكر المسؤولون أنه تم حجب أسماء الطيارين المشاركين حتى يتم إخطار عائلاتهم.