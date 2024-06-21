«بوابة العالم السفلي» تعود إلى موطنها

المصدر: (دبي - البيان)

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قال علماء آثار إن اللغز المحيط بقطعة أثرية قديمة يعود تاريخها إلى 3 آلاف عام، ويشار إليها باسم «بوابة العالم السفلي»، قد تم حله، وفق «ذي صن».

وسُرقت القطعة الأثرية المسماة «قناع كهف أولميك» في أوائل ستينيات القرن الماضي من موقع تشالكاتزينغو الأثري في المرتفعات الوسطى بالمكسيك. وقام المهربون بتكسير القناع إلى عدة قطع ووزعوها حول العديد من المتاحف والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل إعادة القطعة الأثرية الكاملة أخيراً إلى المكسيك بعد بحث استمر 64 عاماً. وقد قامت القطع برحلة استمرت عقوداً عبر الولايات المتحدة.

وأخيراً، في عام 2023، وصل هذا القناع الأثري إلى أيدي السلطات في نيويورك، ومن هنا بدأت القطعة الأثرية رحلة العودة إلى أمريكا اللاتينية. وتم تصنيع هذه القطعة الأثرية التي يبلغ وزنها 2000 رطل في الفترة ما بين 800 و400 قبل الميلاد. وسيتم قريباً إرجاع قناع كهف أولميك إلى «منزله» في جانتيتلكو بولاية موريلوس المكسيكية.

وتعد أعمال الأولميك الفنية بمثابة «الثقافة الأم» للعديد من الثقافات الأخرى التي ظهرت في المنطقة.