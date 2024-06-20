السيسي يطالب الجيش بترميم مقبرة الشعراوي بعد تعرضها للغرق

المصدر: البيان

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد تعرضها للغرق.

وفي وقت سابق، شهد ضريح الأمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، تسرب مياه الصرف الصحي إلى داخل الضريح وذلك بسبب توقف محطة الصرف الصحي بالقرية.

وكان تفاجأ زوار الضريح بطفح مياه الصرف الصحي بشكل مفاجئ، وحاول العمال والمواطنون نزحها للخارج وفق صحف مصرية.

وكشف الحاج سعيد، أحد المسؤولين عن مجمع الشعراوي والضريح، أنهم تفاجأوا بوجود مياه الصرف بارتفاع حوالي 6 سم وتم التعامل الفوري معها من قبل المواطنين والعمال ونزوح المياه من داخل الضريح.

وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى غلق محطة الصرف الصحي فطردت المياه ودخلت الضريح والبيوت ويتم التعامل معها بجهود ذاتية.

وذكر بعض أهالي القرية أنهم ساعدوا العمال بعمليات تنظيف الضريح، لافتين إلى أن المسؤولين لم يستجيبوا لمناشداتهم لحل المشكلة من جذورها.

وبينما طالب الأهالي بمحاسبة كافة المسؤولين عن الإهمال الذى تعرض له الضريح، أوضح رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنور عثمان، أن السبب في طفح مياه الصرف داخل قرية دقادوس، هو احتراق إحدى ماكينات السحب، حيث تم فورا استدعاء 8 سيارات لشفط مياه، واستبدال الماكينة المحترقة باثنتين للعمل احتياطيا لتجنب أي مشكلة قد تحدث مستقبلاً.

ويحظى الشيخ الشعراوي الذى توفي قبل نحو 26 عاما بشعبية كبيرة في مصر، وكان برنامجه الأسبوعي الذي يقدمه عبر التلفزيون الرسمي للدولة يحظى بمشاهدة كبيرة.

وولد الشعراوي في 15 أبريل عام 1911 بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923، وتخصص في دراسة اللغة العربية، وكان يقدم خواطر أسبوعية حول القرآن الكريم والتفسير عبر التلفزيون والإذاعة المصرية لسنوات طويلة.

وتولى عدة مناصب رسمية منها مدير إدارة مكتب شيخ الأزهر عام 1964، ورئيس بعثة الأزهر في الجزائر عام 1966، ووزير الأوقاف وشؤون الأزهر في مصر عام 1976.

كما شغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية عام 1980، وله العديد من المؤلفات الدينية منها "معجزة القرآن"، و"أنت تسأل والإسلام يجيب"، و"أسئلة حرجة وأجوبة صريحة".