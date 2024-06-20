أول عجل مستنسخ في روسيا "فيديو"

المصدر: البيان

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تمكن متخصصون في مجموعة الشركات "بروغرس أغرو" من استنساخ عجل ولد في 3 مارس بإحدى مزارع الألبان في إقليم كراسنودار.

وأظهرت اللقطات الحيوان وهو يستريح في حظيرة ويأكل القش تحت رعاية موظفي المزرعة وفق روسيا اليوم.

وقد وُلد العجل باستخدام تقنية الاستنساخ اليدوية حيث أخذ المتخصصون مادة وراثية من بقرة مانحة ذات إنتاج قياسي من الحليب - ما يقرب من 20 لترا سنويا.

وأفاد المكتب الصحفي لمجموعة الشركات "بروغرس أغرو" بأن العجل المستنسخ والبقرة المانحة في حالة جيدة بعد كل الإجراءات التي تم إجراؤها ويخضعان للإشراف اليومي من قبل الأطباء البيطريين.

أول عجل مستنسخ في #روسيا



▪️ لأول مرة في روسيا تمكن المتخصصون من مجموعة الشركات "بروغرس أغرو" من استنساخ عجل ولد في 3 مارس بإحدى مزارع الألبان في إقليم كراسنودار.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/c9nSFUN81X — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 19, 2024