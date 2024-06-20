ثوران بركان في آيسلندا والحمم تغزو الشوارع "فيديو وصور"

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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شهدت منطقة جنوب غرب أيسلندا ثورانًا بركانيًا للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث انطلقت الحمم البركانية باتجاه مدينة جريندافيك القريبة وغزت شوارعها.



وصورت طائرات بدون طيار الحجم الهائل للحمم البركانية حيث اشتعلت النيران في المنازل وتناثرت نفاثات من الحمم البركانية في الهواء.

وتدفقت الحمم البركانية من صدع فاجرادالسفيال بالقرب من جريندافيك، مما أدى إلى اشتعال النيران في ثلاثة منازل بحسب ما أظهرت الصور الجوية وفق "سكاي نيوز" الانجليزية.

وقال عالم البراكين ريكي بيدرسن إن قياسات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لا تزال تظهر الحركات الجيولوجية وتشير إلى استمرار تدفق الصهارة في ممر أسفل بلدة جريندافيك.

ووصلت الحمم المنصهرة إلى ضواحي البلدة واشتعلت النيران في بعض المنازل، وتم إخلاء المدينة ولم يكن هناك خطر مباشر على الناس.

وأضاف ريكي بيدرسن إن الشق في سطح الأرض الذي انفتح بالقرب من جريندافيك أمس لم يعد نشطًا، كما أن إنتاج الحمم البركانية من الشق الأكبر شمال المدينة يتناقص.

وقال: "لقد انخفض النشاط بشكل ملحوظ بين عشية وضحاها".

وتقوم الحكومة الأيسلندية بتقييم الوضع السكني للسكان الذين تم إجلاؤهم من غريندافيك، وفقًا لإذاعة RUV.

ونُقل عن وزير العدل جودرون هافستينسدوتير قوله إنه لن يكون من الممكن العودة إلى البلدة إلا بعد أن "تعتبر آمنة تمامًا".

وقال: "الوضع تغير تماما أمس ولن يتوجه الناس إلى جريندافيك خلال الأشهر القليلة المقبلة"، مضيفة أن الحكومة ستحتاج إلى "النظر إلى قضية الإسكان في ضوء جديد وعلى مدى فترة أطول من الزمن".

وقالت الدكتورة إيفغينيا إيلينسكايا، من جامعة ليدز، لبي بي سي إن شبه الجزيرة الجنوبية الغربية للبلاد لم تشهد ثورانات بركانية منذ 800 عام.

وقالت إن الصور الصادرة عن الحدث الأخير "من الصعب جدًا تصديقها، ومن الصعب جدًا مشاهدتها".

وردا على سؤال حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها الانفجارات، قالت الدكتورة إيلينسكايا: "أعتقد أن جميع العلماء الذين يعملون في هذا الأمر يتفقون الآن على أننا ندخل ما يسمى "حرائق ريكجانيس الجديدة" وهذه حلقة من الانفجارات المتكررة للغاية".

وأضافت: "لذلك نحن نتحدث عن كل بضعة أشهر أو مرة واحدة في السنة أو نحو ذلك والتي يمكن أن تستمر لعدة عقود أو عدة قرون."