حملة للعثور على 100 نوع من «الطيور المفقودة»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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ناشد علماء عامة الناس للمساعدة على العثور على أكثر من 100 نوع من الطيور المصنفة «مفقودة»، والتي لم تُشاهَد منذ عقد من الزمن على الأقل، حسب «سكاي نيوز».

ومن بين تلك الطيور الحمامة ذات الأجنحة الأرجوانية، وطائر القصب المخطط، وطائر الحسون سانت كيتس. وأشارت دراسة حديثة إلى أن 60 في المئة من هذه الأنواع المفقودة معرضة لخطر الانقراض، مما يزيد من أهمية العثور عليها وتوثيقها.

وأكد البروفيسور كاميرون روت، عالم الطيور في «منظمة حماية الطيور الأمريكية»، أن مصطلح «مفقود» لا يعني بالضرورة انقراض هذه الطيور، مضيفا إن هناك أملاً بالعثور عليها في مناطق نائية.

ويمكن لعشاق مراقبة الطيور المساهمة في هذا البحث من خلال استكشاف قاعدة البيانات والتحقق من الطيور التي شوهدت آخر مرة في مناطقهم. وفي حال مشاهدة أي من هذه الطيور، يمكنهم مشاركة الصور مع العلماء عبر صفحة مخصصة على الإنترنت.