ابتكار منظومة للملاحة تحت الماء بدقة فائقة

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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ابتكر علماء جامعة سيفاستوبل طريقة لإنشاء أجهزة يمكنها تحديد موقع الأشياء تحت الماء بدقة تصل إلى عدة ملليمترات، وتعمل ذاتياً.

ويقول البروفيسور إيغور شيروكوف من قسم الهندسة الإلكترونية بالجامعة: «لقد حصلنا على منحة من مؤسسة العلوم الروسية لتطوير نظام تحديد المواقع للمركبات غير المأهولة تحت الماء لحل مشكلات التحكم في حركتها. ومن أجل ذلك أنشأنا مختبراً جديداً «الاتصالات والملاحة تحت الماء» وكان علينا في غضون عامين أن نقدم نتيجة فريدة من نوعها، وهي منظومة لم يسبق استخدامها في أي مكان من العالم». وما يميز المنظومة التي ابتكرها علماء الجامعة هو إمكانية استخدام عمليات الموجات الصوتية والكهرومغناطيسية في وقت واحد، حسب «روسيا اليوم».

ويقول شيروكوف: «لا تعطي إحدى العمليات النتيجة المطلوبة منفردة - التحديد الدقيق لموقع الأشياء. كما أن لهاتين الطريقتين مبادئ مختلفة لانتشار الموجات تحت الماء، ولكن بجمع بياناتهما، يمكن حل هذه المشكلة، حيث نحصل باستخدام طريقة واحدة، على تذبذبات في الطور، ونستخدم الثانية لتحديد المسافة. وبهذه الطريقة يمكن إنشاء منظومة هندسة راديوية للطور لقياس المدى، تتمتع بأعلى مؤشرات الدقة ».