النباتات.. ذكاء وقدرة على «حل المشكلات»

المصدر: (نيويورك ـــ وام)

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أكد فريق من العلماء أن النباتات ليست مجرد كائنات حية، بل إنها تمتلك أيضاً شكلاً من أشكال الذكاء.

وأظهرت دراسة جديدة أن النباتات مثل «عصا الذهب»، «ذكية بما يكفي» لاكتشاف النباتات الأخرى القريبة دون الاتصال بها على الإطلاق، والتكيف مع المواقف المهددة، مثل أكل الحيوانات العاشبة لها.

ويُعرف العديد من العلماء الذكاء بأنه وجود جهاز عصبي مركزي، تقوم الإشارات الكهربائية من خلاله بتمرير الرسائل إلى أعصاب أخرى لمعالجة المعلومات.

ورغم أن النباتات ليس لديها دماغ مثل البشر، لكنها تمتلك نظاماً وعائياً، وهو شبكة من الخلايا التي تنقل الماء والمعادن والمواد المغذية لمساعدتها على النمو.

ويدعو العلماء إلى إعادة تعريف الذكاء ليشمل حل المشكلات كعلامة.