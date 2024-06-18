قد تسجل أرقاماً غير مسبوقة .. موجة حر مبكرة بدأت تضرب أمريكا

المصدر: أ ف ب

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حذرت السلطات الأمريكية الثلاثاء من أن موجة حر بدأت تضرب شمال شرق الولايات المتحدة لافتة إلى أن درجات الحرارة قد تسجل أرقاما غير مسبوقة في الأيام المقبلة، في حين تجتاح حرائق غرب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية "ستحل موجة حر وتستمر فوق منطقة البحيرات الكبرى ووادي أوهايو وفي الشمال الشرقي في الأيام المقبلة"، واعتبارا من يومي الأربعاء والخميس "من الممكن تسجيل العديد من الأرقام القياسية".

ونبّهت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن المدة "الملحوظة بشكل خاص" والسماء الصافية ودرجات الحرارة المرتفعة المتوقعة أثناء الليل - بحد أدنى حوالي 23 درجة مئوية - تجعل هذه الحلقة المناخية أكثر خطورة بكثير من الـ 35 درجة مئوية المتوقعة.

إلى ذلك أشارت الهيئة إلى أن "هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين ليس لديهم مكيّف مناسب للهواء، وخصوصا في المناطق الشمالية التي لم تعتد على مثل هذه الموجات الطويلة من الحر".

ولم تشهد شيكاغو مثل موجة الحر هذه في وقت مبكر من الموسم منذ العام 1933، حسبما أكد كبير علماء المناخ في إيلينوي على منصة "اكس".

وافتتحت مدينة شيكاغو مساحات مخصصة مكيفة للسكان.

كما دعت العديد من الجمعيات والنقابات الاثنين، إدارة جو بايدن إلى تسهيل تمويل هذا النوع من العمليات من خلال تصنيف موجات الحر، وكذلك حلقات الدخان المرتبطة بحرائق الغابات، ضمن "الكوارث" التي قد تتدخل لمكافحتها الوكالة الفدرالية المسؤولة عن مواجهة الكوارث الطبيعية.

وفقا للعلماء، فإن موجات الحر المتكررة هي علامة لا لبس فيها على الاحترار المناخي. ومن المتوقع أن تتكرر موجات الحر هذه وأن تطول وتصبح أكثر شدة.

إلى ذلك، تتطور عاصفة - يمكن أن تصبح إعصارًا من الفئة الأولى - في خليج المكسيك ومن المتوقع أن تصل إلى سواحل تكساس وشمال المكسيك بين الأربعاء والخميس، مع فيضانات "محتملة" وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وفي كاليفورنيا يكافح عناصر الإطفاء حريقًا كبيرًا منذ السبت.

وفي نيو مكسيكو، أمرت السلطات بإخلاء 7 آلاف من سكان بلدة رويدوسو الصغيرة بسبب حريق.