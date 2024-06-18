حجاج الإمارات يرمون جمرات ثاني أيام التشريق ويؤدون طواف الوداع اليوم وغداً

المصدر: وام

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بدأ حجاج دولة الإمارات اليوم رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، فيما يبدأ حجاج 88 دولة بالنفير من منى اليوم “المتعجلين” وغدا “المتممين” أداء طواف الوداع وإتمام مناسك الحج.

‏ وحث مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات حجاج الدولة على مراعاة قدسية المسجد الحرام وأداء طواف الوداع بطمأنينة وخشوع والحرص على تجنب الكثافة المتوقعة.

ومن المتوقع أن تبدأ أفواج حجاج الدولة بالعودة تدريجيا إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة.