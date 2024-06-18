34000 عام عمر أقدم تلال النمل الأبيض في جنوب أفريقيا

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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اكتشف العلماء في جامعة ستيلينيوش في جنوب أفريقيا، أقدم تلال النمل الأبيض المأهولة في العالم، على طول نهر بافلز في ناماكوالاند بجنوب أفريقيا، والتي يعود تاريخها إلى 34000 عام، وهي أقدم بكثير من أقدم التلال المعروفة السابقة.

وتوضّح الدراسة المنشورة في مجلة Science of The Total Environment، أن التأريخ الأخير بالكربون المشع، كشف عن عمر التلال، حيث يعود تاريخ بعضها إلى 34000 عام، والذي يسبق تاريخ لوحات الكهوف الشهيرة في أوروبا، وحتى الحد الأقصى الجليدي الأخير.

وأظهر الكربون العضوي في هذه التلال، أعماراً تتراوح بين 13000 إلى 19000 عام، بينما يعود عمر الكربونات إلى 34000 عام، ما يجعلها أقدم تلال النمل الأبيض النشطة المعروفة.