أطول إدانة خاطئة بأمريكا.. براءة امرأة بعد 43 عاماً وراء القضبان

المصدر: (دبي - البيان)

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فيما يعد الآن أطول إدانة خاطئة معروفة لامرأة في تاريخ الولايات المتحدة، أسقط قاضي دائرة ليفنغستون الحكم السابق بالسجن على ساندرا هيمي، البالغة من العمر 63 عاماً، وذلك بعد أن قضت 43 عاماً في السجن بتهمة ارتكاب جريمة قتل، حسب «سكاي نيوز».

ووجد قاضي دائرة مقاطعة ليفينغستون، رايان هورسمان، الجمعة الماضي، دليلاً «واضحاً ومقنعاً» على براءة ساندرا هيمي من جريمة قتل باتريشيا جيشكي، وهي عاملة في مكتبة في سانت جوزيف بولاية ميسوري.

وكان صدر حكم على هيمي بالسجن مدى الحياة عام 1980، بعد أن أدلت هيمي بتصريحات للشرطة تدين نفسها عندما كانت مريضة نفسية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية. وحكم القاضي هورسمان، بأن «الأدلة المباشرة» تربط مقتل جيشكي بضابط شرطة محلي دخل السجن لاحقاً لارتكابه جريمة أخرى وتوفي منذ ذلك الحين. وقال محاموها في بيان: «نحن ممتنون للمحكمة لاعترافها بالظلم الجسيم الذي عانت منه هيمي لأكثر من 4 عقود».

في البداية، اعترفت هيمي بأنها مذنبة بارتكاب جريمة القتل العمد مقابل تجنب عقوبة الإعدام، لكن تم رفض إدانتها عند الاستئناف، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقال محاموها إن هيمي كانت تتلقى العلاج من الهلوسة السمعية وعدم الإدراك وتعاطي المخدرات عندما استهدفتها الشرطة.