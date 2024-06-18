أوانٍ عمرها 250 عاماً في قصر جورج واشنطن

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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عثر علماء الآثار خلال عمليات الصيانة والترميم الجارية في قصر جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، على جِرار فيها فواكه تعود إلى القرن الثامن عشر، حسب «روسيا اليوم».

وتشير مجلة نيوزويك، إلى أن العلماء عثروا على هذه الأواني في سرداب القصر (القبو). ووفقاً للمجلة، 29 وعاء من أصل 35 بقيت سليمة، فيها فواكه وثمار بحالة جيدة، يقدر عمرها بحوالي 250 عاماً.

وتشير المجلة، إلى أنه سبق أن عثر الباحثون في هذا السرداب على زجاجتين تحتويان على سائل مع الكرز الحامض.

وقد قرر الباحثون أخذ محتويات هذه الأواني وتجميدها لدراستها لاحقاً.