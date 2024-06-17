إنذار أصفر في المشاعر المقدسة.. ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الحج والعمرة "الإنذار الأصفر" في المشاعر المقدسة بعد توقعات بارتفاع درجة الحرارة إلى 47-48 درجة مئوية، داعية إلى البقاء في المخيم خلال النهار، والالتزام التام بجدول التفويج، إضافة إلى تجنب الخروج بالنهار بدون مظلة، وأداء الصلاة داخل المخيم، والإكثار من شرب السوائل.

وتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيّد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى .