في مشهد يأسر القلوب.. رجل أمن يساعد حاجاً في رمي الجمرات

المصدر: إعداد : السيد محمود المتولي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً إنسانياً راقياً لرجل أمن سعودي حمل رجلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وساعده على رمي جمرة العقبة الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد مقطع الفيديو المتداول رواجاً كبيراً وأبدى الكثيرون إعجابهم الشديد بسلوك ضابط الأمن السعودي، وانهالت عليه الدعوات والثناء على ما قام به من جبر لخاطر هذا الحج.

ويبذل رجال الأمن في المملكة العربية السعودية جهوداً جبارة لخدمة ضيوف الرحمن الذين قطعوا آلاف الكيلو مترات من أجل أداء فريضة الحج.

ويقوم ضيوف الرحمن في أول أيام التشريق اليوم الاثنين في مشعر منى، برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا يوم أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي جمرة العقبة الكبرى.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاءفي المملكة العربية السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجًّا، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%) وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا.