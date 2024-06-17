كفيفة تجوب العالم وتستكشف جماله

المصدر: (دبي - البيان)

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تجول الكفيفة ساسي وايت معظم بلدان ومدن العالم، حيث إنها شغوفة بالسفر واستكشاف الأماكن وجمالها. وكانت وايت الثلاثينية، فقدت بصرها قبل حوالي عقد من الزمن. وكانت رحلتها الأخيرة إلى نيويورك هي الثانية لها، بعدما زارتها وهي مبصرة.

وتعتقد وايت «أن فقدان بصرها ساعدها على رؤية العالم بشكل أفضل». فقدت وايت بصرها جراء إصابتها بالتهاب المفاصل حين كانت في منتصف دراستها الجامعية. وقالت: «أصابتني حالة من الاكتئاب. لكنني أدركت أيضاً أنني لا أريد أن تتوقف الحياة».

وأردفت: أود أن أرى العالم. لا أريد أن يمنعني العمى من ذلك. وسافرت وايت إلى مالطا وكانت هذه أول رحلة تقوم بها منذ أن فقدت بصرها. واقتنت وايت كلبة مرشدة، تدعى إيدا تساعدها في رحلاتها. وقد سافرت أيضاً وكلبتها إلى روتردام بهولندا لحضور مؤتمر حول السفر.