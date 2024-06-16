الكويت: حجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى جماعة ترمي لهدم النظم الأساسية في البلاد

المصدر: وام

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أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، بحجز مواطن كويتي لاتهامه بالانضمام إلى جماعة ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتلقي تدريبات على صنع المفرقعات وتحضير السموم لتحقيق غرض غير مشروع، فضلا عن عزمه مغادرة البلاد لخوض القتال مع تلك الجماعة إلا أنه عجز عن ذلك.

ووفق بيان عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس) أوردته وكالة الأنباء الكويتية، فقد استجوبت النيابة العامة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه مبينة أنه جار استكمال إجراءات التحقيق.