وفاة قائد طائرة خلال رحلة جوية من القاهرة للطائف

المصدر: وكالات

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شهدت طائرة مصرية حادثاً مأساوياً، حيث أعلن مساعد الطيار وفاة قائد الطائرة خلال الرحلة، ما أثار ذعرا بين الركاب.

وأعلن مساعد إحدى الطائرات المصرية التابعة لإحدى الشركات الخاصة والقادمة من القاهرة لمدينة الطائف السعودية، الأربعاء، وفاة قائد الرحلة الطيار حسن يوسف عدس، وفقا للعربية نت.

وتوفي الطيار إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة رقم NE130، وعلى الفور تم تحويل مسار الرحلة إلى مطار جدة بعد تدهور حالة الطيار الصحية بشكل مفاجئ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبه، قال أحد أصدقائه المقربين إن الطيار الراحل من القاهرة ولم يتزوج بعد، وكان يقود رحلة تابعة لشركة خاصة أخرى غير التي يعمل بها، مضيفا أن مساعد الطيار ربما أعلن وفاة الطيار حتى يعلم الركاب السبب في هبوط الطائرة اضطراريا بجدة ولم يهدف لإخافتهم.

وتابع أن شقيقه كان قد توفي منذ فترة قريبة، كما كان يعاني من السمنة ومضاعفاتها.

ونعت الشركة الخاصة التابعة لها الطائرة، وهي شركة سكاي فيجن، ‏الطيار، فيما شيعت جنازة الطيار في جنازة مهيبة من منطقة شيراتون بالقاهرة.