الشرطة تقتل تمساحاً ابتلع سيدة في فلوريدا

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت لقطات مروعة عن لحظة قتل تمساح بالرصاص، بعد أن جر امرأة إلى قناة وأكلها، في «كيلواتر» بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وفق موقع «24».

واقتنص التمساح الضخم سابرينا بيكهام، البالغة من العمر 41 عاماً، بعد أن تم سحبها بعيداً عن المخيم الذي كانت تقيم فيه.

وكانت الأم بلا مأوى في ذلك الوقت، وكانت تعيش بالقرب من المكان الذي عثر فيه على التمساح.

واتصل أحد المارة بالشرطة، بعد أن رأى جثة في فم التمساح.

وأطلق أعضاء لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، والشرطة المحلية، النار على التمساح، الذي كان بطنه منتفخة بعد أكل المرأة.