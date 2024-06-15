دراسة: النباتات تتمتع بالذكاء والقدرة على حل المشكلات

المصدر: البيان

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تشير دراسة جديدة إلى أن النباتات تمتلك شكلاً من أشكال الذكاء، ووجد الباحثون أنها قادرة على حل المشكلات من خلال استشعار متى تلتهم الحشرات نباتًا مجاورًا والتكيف لتجنب التدمير.

يعرف العديد من العلماء الذكاء على أنه وجود جهاز عصبي مركزي، حيث تمر الإشارات الكهربائية عبر الرسائل إلى أعصاب أخرى لمعالجة المعلومات.

وبدلاً من ذلك، تمتلك النباتات نظامًا وعائيًا، وهو عبارة عن شبكة من الخلايا التي تنقل الماء والمعادن والمواد المغذية لمساعدتها على النمو.

والآن، يدعو العلماء إلى إعادة تعريف الذكاء ليشمل حل المشكلات كعلامة.

وقال كيسلر، أستاذ علم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة كورنيل: "هناك أكثر من 70 تعريفا منشورا للذكاء وليس هناك اتفاق على ماهيته، حتى في مجال معين"، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقد وجدت دراسات سابقة أن النباتات تصدر أصوات استغاثة عالية التردد عندما تتعرض لضغوط بيئية، مثل تلف أوراقها وسيقانها.

وتكهن الباحثون أيضًا بأن النباتات قد تكون قادرة على العد واتخاذ القرارات والتعرف على أقاربها وحتى تذكر الأحداث.

وجاء الاكتشاف الأخير من دراسة Goldenrods، وهي زهور موجودة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث لاحظ الفريق كيفية استجابتها عندما تأكلها الخنافس.

تفرز النبتة مادة كيميائية تخبر الحشرة أن النبتة تالفة وأنها مصدر فقير للغذاء.

تم بعد ذلك اكتشاف المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) بواسطة العصي الذهبية القريبة التي أنتجت نفس آلية الدفاع لتجنب التعرض للأكل.

وأوضح كيسلر: «هذا يناسب تعريفنا للذكاء». "اعتمادًا على المعلومات التي يتلقاها من البيئة، يغير النبات سلوكه القياسي".

أجرى الفريق تجارب في عام 2021 أظهرت أن العصي الذهبية يمكنها أيضًا اكتشاف نسب أعلى من الضوء الأحمر البعيد، أو ضوء النهار، المنعكس عن أوراق النباتات المجاورة.

يؤثر الضوء الأحمر البعيد على نمو جميع النباتات. فعندما تشعر النباتات المجاورة بأن نباتًا ذهبيًا قريبًا يتم أكله، فإنها تتكيف من خلال النمو بشكل أسرع وإطلاق المزيد من المواد الكيميائية الدفاعية.

وقال الباحثون: "في حالة عدم وجود جيران، لا تلجأ النباتات إلى النمو المتسارع عند تناولها، وتكون الاستجابات الكيميائية للحيوانات العاشبة مختلفة بشكل ملحوظ، على الرغم من أنها لا تزال تتحمل كميات كبيرة جدًا من الحيوانات العاشبة".

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن النباتات "تشم" المادة الكيميائية التي تشير إلى وجود آفة.

وقال كيسلر: "إن الانبعاثات المتطايرة القادمة من النبات المجاور تنبئ بالحيوانات العاشبة في المستقبل".

"يمكنها استخدام إشارة بيئية للتنبؤ بالوضع المستقبلي، ثم التصرف بناءً على ذلك".

وقال كيسلر إن تطبيق مفهوم الذكاء على النباتات يمكن أن يلهم فرضيات جديدة حول آليات ووظائف التواصل الكيميائي النباتي، بينما يغير أيضًا تفكير الناس حول ما يعنيه الذكاء حقًا.