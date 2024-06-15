مشاهد نادرة للحج قبل 88 عاماً

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر جداً وعالي الجودة تم تصويره لـ موسم الحج من عام 1356هـ ـ 1938م .. قبل 88 عاماً

ويظهر الفيديو حجاج بيت الله الحرام وهم يأتون إلى البيت العتيق راكبين وراجلين.

كما يظهر الفيديو الحرم المكي الشريف، في تلك الفترة وشعائر مناسك الحج من الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والطواف بالكعبة.

ويقف اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 على جبل عرفات ضيوف الرحمن لأداء ركن الحج الأعظم، تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم الرحمات في أجواء إيمانية رائعة.

وكانت رحلة الحج قديماً تبدأ عندما ينوي المرء أن يحج ويعقد العزم على ذلك باستعداده قبل موسم الحج بعدة أشهر، حيث يعد له راحلة يطعمها ويهتم بها لتقوى على قطع مهالك الطريق وبعد ذلك يبدأ الحاج في جمع ما يحتاجه من نقود بسيطة لقلة ذات يد الكثيرين في ذلك الزمن فتراه يضاعف جهده من أجل شراء الراحلة وتأمين لقمة العيش التي ستسد رمقه أثناء الرحيل وحين العودة إضافة إلى قيمة الهدي للقادرين ولمن يختار نسك التمتع في الحج وبعد أن يجتمع حجاج كل بيت مع أقاربهم وأصدقائهم وبعد آهات الوداع الممزوجة بالدموع الحارقة يخرج حجاج كل بلد في طريق معروف ليلتقوا مع إخوانهم من حجاج المنطقة ويكونوا ركباً متعاوناً .

وكانت الراحلة التي تغذى جيداً قبل الرحيل بفترة لتقوى على قطع مهالك الطريق يوضع على ظهرها "الشداد" ويسميه البعض "المسامة" لركوب الرجل على ظهرها ويوضع للمرأة "هودج" أو "الكواجة" وهو بمثابة خدر للمرأة تركبه ويسترها عن أعين الرجال ويصنع من الخشب ويستر بالقماش ويكون على هيئة صندوق مرتفع السقف يسمح للمرأة بالجلوس فيه براحة كما تزود الراحلة بالمزاود التي تعلق على جانبي الراحلة وهي عبارة عن أكياس مصنوعة من الصوف لحفظ المتاع البسيط ويكون المشي خلال رحلة القافلة أثناء برودة الجو وعندما تشتد حرارة الشمس في الظهيرة يتوقف الركب للراحة تحت ظل الأشجار .

ويعمد المسافرون أثناء الرحلة إلى أكل بعض الطعام كل على حدة مع أهل بيته بعد أن يترك المطية ترعى حولهم وقد يكون هذا الطعام بضع تميرات مع مذقة ماء باردة من القرب المملوءة وقد يعجن البعض من الموسرين الطحين "دقيق القمح" ويتبعه بشرب الماء ومن ثم تواصل القافلة المسير إلى وقت الليل فيتوقف الركب ويعقل كل راحلته حتى لا تسري أثناء الليل وتتركه بلا راحلة بل إنّ البعض منهم يعقلها ويتوسد يدها لينام الليل وخصوصاً وقت شدة البرد حيث تجلب له الدفء .

وبعد الوصول إلى مكة يؤدي الحجيج حجهم في الاستقرار بمنى ومن ثم الذهاب إلى عرفة حيث يجلسون في العراء فلا خيام ولا منازل تؤويهم فالأرض فراشهم والسماء لحافهم بعد ذلك يبيتون في مزدلفة وإذا أصبحوا ذهبوا إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي لمن كان متمتعاً أو قارناً وكانت قيمة الهدي آنذاك لا تتعدى الثلاثة ريالات فيأكل الحجيج من هديهم ويستطعمون اللحم الذي لم يتذوقوه منذ أشهر وبعد إتمام الحج يعمد الحجاج إلى تجفيف اللحوم المتبقية من لحوم الهدي وذلك بتشريح اللحوم وإضافة الملح إليها ليبعد الماء ويسرع في تجفيفه ويسمى اللحم المجفف "القفر" فيأكلونه في طريق العودة وقد يتبقى قليل منه ليأكله العائدون إلى ديارهم مع أهاليهم ويكون له طعم ومذاق خاص لا ينسى .