يصفونه بـ "فقيد الحج".. وفاة مشرف الجمرات خلال خدمة ضيوف الرحمن

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثارت وفاة عبدالله الحارثي، أحد منسوبي وزارة الصحة السعودية، والمعروف بـ"مشرف الجمرات"، تفاعلاً كبيراً، وذلك بعد الإعلان عن وفاته أثناء تأدية عمله مشرفاً للمراكز الصحية بقطاع الجمرات بمشعر منى، خلال موسم الحج الجاري.

ودون وزير الصحة، فهد الجلاجل، على منصة "إكس": "توفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى مستخدمو منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، وفاة الحارثي، مدونين الكثير من العبارات المؤثرة والحزينة في وداع الرجل، الذي وصفه عاملون وزملاء له في المشاعر المقدسة بكريم الأخلاق وتميزه في العمل، وتفانيه في مهنيته التي قضاها في خدمة ضيوف الرحمن.

ووصف زملاء الراحل الحارثي في العمل بعبارة: "فقيد الحج، وأحد رموز مشعر منى"، نظير أدائه المهني المتميز في تنظيم العمل وعلاقته الطيبة مع كافة العاملين في قطاع الصحة بالمشاعر المقدسة".

وكتب حجي الحجي، وهو مسؤول سابق في وزارة الصحة في نعي زميله: "فجعت بنبأ رحيل الزميل عبدالله عبدالكريم الحارثي الذي وافاه الأجل المحتوم وهو على رأس العمل بعد أن أشرف على تجهيز المراكز الصحية على جسر الجمرات خدمة لضيوف الرحمن.. ويعتبر الحارثي من قيادات التجمع الصحي بمكة المكرمة وله خبرة طويلة بأعمال الحج الصحية تغمده الله بواسع رحمته".

يُذكر أن الحارثي كان يشارك في مواسم الحج على مدى سنوات عديدة، حيث كان جزءاً من فريق وزارة الصحة الذي ينتشر في المشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية لملايين الحجاج، خصوصاً كبار السن منهم.