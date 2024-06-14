ضبط كمية قياسية من الكوكايين تقدر بالمليارات في هامبورغ

المصدر: د ب ا

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ضبطت سلطات مكافحة المخدرات في ألمانيا كمية قياسية من الكوكايين تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو.

وقال المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة لدى مكتب المدعي العام في دوسلدورف اليوم الجمعة إن الأمر يتعلق بعشرات الأطنان من الكوكايين التي ضُبطت العام الماضي في ميناء هامبورغ.

وأوضحت الشرطة أنه على ضوء هذه الضبطية، تم إجراء عمليات تفتيش في سبع ولايات ألمانية (شمال الراين-ويستفاليا، وبافاريا، وبرلين، وبراندنبورغ، وهامبورغ، وهيسن، وسكسونيا السفلى)، وتم تنفيذ سبعة أوامر اعتقال.