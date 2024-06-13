تصوير ظاهرة "هامبورجر جوميز" الفريدة من سماء الإمارات

المصدر: البيان

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تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير ظاهرة فلكية فريدة من صحراء أبوظبي، تعرف باسم "هامبورجر جوميز"، حيث يشبه شكلها شطيرة "الهامبورجر"، واكتشفها الفلكي أرتيورا جومز. وتتكون من قرص كوكبي أولي (Protoplanetary Nebula)، يحيط هذا القرص بنجمة في مرحلة التكوين، ويعتقد أنه ومن هذا القرص سوف يتكون نظام نجمي كامل بكواكبه وكويكباته ومذنباته. وكان يعتقد من قبل أن هذا الجرم عبارة عن سديم كوكبي (Planetary Nebula)، ولكن تبين بعد دراسات حديثة خلاف ذلك.

وتتيح زاوية رؤيتنا لهذا الجرم من منظورنا على سطح الأرض الفرصة لرؤية شيء فريد، ألا و هو سحابة من الغبار والغاز تحيط بهذا النجم، والتي تبدو على شكل فراغ مستقيم بين الجزئين اللامعين، وتتميز هذه السحابة بكثافة عالية لدرجة أنها تحجب النجم بشكل كامل.

أما المناطق اللامعة على طرفي الفراغ المستقيم، فهي غازات متأينة بفعل الإشعاع الكبير المرافق عادة للنجوم الوليدة وتؤدي هذه الظواهر مجتمعة إلى الشكل الذي نراه على شكل "هامبورجر".

يقع هذا الجرم في مجموعة الرامي (برج القوس) على بعد 900 سنة ضوئية، وهو صغير الحجم جداً بسبب بعده الكبير، ما يفسر العدد القليل جداً من صور هذا الجرم.

الصورة الأولى: صورة للجرم تم التقاطها من قبل تلسكوب هابل الفضائي.

الصورة الثانية: صورة الجرم كما تم التقاطها من خلال مرصد الختم الفلكي مساء يوم الأربعاء 12 يونيو 2024م، بتكديس 30 صورة، ولكل صورة تعريض مدته 3 دقائق، أي ما مجموعه 90 دقيقة. تصوير محمد عودة.