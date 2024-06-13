صيني يعثر على وثائق سرية عسكرية في كومة أوراق قديمة اشتراها بأقل من دولار

المصدر: ا ب

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أوردت وسائل إعلام رسمية صينية الخميس أن أحد المولعين بالتاريخ العسكري عثر على مجموعة من الوثائق السرية المتعلقة بجيش البلاد في كومة من الأوراق القديمة اشتراها بأقل من دولار واحد.

وقام الرجل بإبلاغ الوحدات الأمنية بأمر الوثائق بعدما أدرك طبيعتها الحساسة.

ولم تذكر التقارير ما هي الوثائق أو ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص، واكتفت بالقول إنه تم استجواب شخصين يعملان في تجارة الكتب والمجلات المستعملة.

المشتري، الذي تم تحديد هويته فقط على أنه متقاعد ولقبه تشانغ، هو من المولعين بالتاريخ العسكري وسرعان ما أدرك أن الوثائق تحتوي على معلومات مختومة على أنها سرية.

كانت أجهزة أمن الدولة أخضعت شركات الاستشارات الصينية والأجنبية العاملة في البلاد للتحقيق لحيازتها معلومات حول الاقتصاد، وهي معلومات تعتبر في بلدان أخرى جزءا من السجل العام.