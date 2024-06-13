فيديو .. شهامة شباب تنقذ حاجاً نيجيرياً تائهاً في طرقات مكة

المصدر: البيان

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أقدم مجموعة شباب على مساعدة حاج نيجيري كان تائها في أحد شوارع منطقة مكة المكرمة ويسير ليلا دون أن يدري كيف يصل إلى مكان إقامته.

ولاحظ أحد الشباب حاجاً يسير في طريق عام فأوقف سيارته وحاول التحدث معه لكن الأخير لم يفهم فأدخله في سيارته واقترح عليه رفاقه أن يستعين بهاتفه الذكي لكي يقرأ من خلاله الباركود الذي سيدلهم على مكان إقامة الحاج، وفقا لصحيفة صدى الإلكترونية.

وأدرك الشباب أن الحاج نيجيري الجنسية وأخذوا يمازحونه، ثم انطلقوا في طريقهم لتوصيله إلى وجهته، فيما أشاد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة بموقف الشباب.

وقدم الوزير الشكر لهؤلاء الشباب على مساعدتهم، مشيرا إلى أن ما فعله الشباب يظهر قيمة بطاقة نسك التي تحوي بيانات تفصيليّة لكلّ حاج.

شهامة شاب تنقذ حاجاً نيجيرياً تائهاً في طرقات مكة#صحيفة_البيان pic.twitter.com/0mPxnpvhDB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 13, 2024