قلادة تنقذ أمريكياً من الموت برصاصة

المصدر: (دبي - البيان)

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نجا رجل أمريكي من الموت بأعجوبة، بعدما صدّت قلادة معدنية حول عنقه رصاصة وجّهت عن قرب إلى رقبته، خلال مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار، حسب موقع 24. وشاركت إدارة شرطة ولاية كولورادو الأمريكية هذه القصة الغريبة عبر فيسبوك، ونشرت صورة القلادة المعدنية الملطخة بالدماء.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل تعرض لرصاصة عيار «22» من مسدس أثناء مشاجرة شرسة، لكن القلادة استطاعت صدها، لكن ذلك لم يحمه من الإصابة بجرح عميق في رقبته. ورغم غياب التفاصيل، أثارت هذه الحادثة اهتمام المعلقين، الذين عبروا عن سعادتهم ببقاء الرجل على قيد الحياة. ووصفت الشرطة الحادثة بأنها «معجزة»، لأن القلادة المعدنية، التي عرضها حوالي 10 ملليمترات، كانت السبب الوحيد وراء بقائه على قيد الحياة.