السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في موسم الحج

المصدر: وام

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دشَّنت المملكة العربية السعودية اليوم تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة، في المشاعر المقدسة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن التجربة، التي دشنها معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وتم تطبيقها لأول مرة ، تضمنت إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي وهو أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني.

ومن شأن التاكسي الجوي الكهربائي أن يوفر الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عبر نقلهم بين المشاعر المقدسة وفي حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.